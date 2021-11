Rio Ferdinand e le critiche a Cristiano Ronaldo: “Una blasfemia”

L'ex difensore del Manchester United difende CR7

Una situazione particolare in casa Manchester United che dopo il k.o. della scorsa settimana contro il Liverpool ha risposto sul campo con un netto 3-0 al Tottenham. Non poteva mancare il contributo di Cristiano Ronaldo che ha confezionato una bellissima rete e anche un assist per Cavani. Il modo migliore per rispondere alle critiche piovute su di lui. Proprio di questo ha parlato Rio Ferdinand nel corso dell'appuntamento con il canale Youtube Vibe with FIVE.

BLASFEMIA - L'ex difensore e bandiera Red Devils non ha fatto giri di parole per difendere - come se ce ne fosse bisogno - CR7: "Ho sentito parlare tanto di Cristiano Ronaldo e delle critiche che gli sono state rivolte. L'unico modo in cui posso spiegare quello che penso è dire che si tratta di blasfemia. Non posso sentire le persone dire che il motivo degli insuccessi del Manchester United è Cristiano. Lui è fantastico. Sentire le persone criticarlo è una vergogna. Una mancanza di rispetto assoluta. Un giocatore che ha fatto quello che ha fatto lui. Una superstar per qualsiasi generazione. L'abbiamo appena visto nel fine settimana. Sotto pressione ha segnato. Perché la gente pensa che lui non pressi e non corra come gli altri? Lui non è allo United per fare quello. Lui è lì per determinare segnando. Devi giocare sui punti di forza dei giocatori e lui è una superstar determinante per il suo club", ha detto Rio Ferdinand.