Rio Ferdinand: “Glazers? Non hanno capito cos’è il Manchester United”

Rio Ferdinand, leggenda del Manchester United, ha commentato l’operato dei Glazers, proprietari del club

La leggenda del Manchester United Rio Ferdinand ha commentato aspramente a BT Sport il comportamento dei Glazers, proprietari del club: “Ho ritrovato una frase di Joel Glazer alla MUTV quando comprarono il club nel 2005: “I tifosi sono parte vitale del club, le persone voglio sapere cosa succede, saremo comunicativi”. La realtà dei fatti è che non ci hanno parlato fino a due settimane fa. Questo ha mostrato come la loro promessa suonava come “vedremo come andranno le cose”.