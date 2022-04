Rio Ferdinand: “Manchester United squadra persa senza identità e filosofia”

Il duro commento dell'ex

SENZA IDENTITA' - "L'incertezza ha un impatto negativo su qualsiasi club. Soprattutto in uno così grande come il Manchester United", ha premesso l'ex difensore inglese. "La squadra dovrebbe essere più organizzata, dovrebbe avere un allenatore. Un mister a tempo non fa parte dei piani a lungo termine, ma siamo dove siamo, quindi dovremo conviverci e lavorare da qui alla fine. Come ha detto Rangnick, non ci sono scuse. Il club ha molto da fare. C'è un posto in Champions League che può ancora essere preso. La gente diceva che il Manchester United di Solskjaer non aveva uno stile di gioco o una filosofia. Ecco perché non è più qui. Ma anche adesso, non posso dire che ce l'abbia. Non so dire onestamente come gioca il Manchester United ora. Non posso determinarne la struttura cosa che dovrebbe invece avvenire in una squadra. Qui semplicemente non esiste. Sinceramente mi sembra una squadra persa a dire la verità. Senza stile e identità".