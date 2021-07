Rio Ferdinand racconta: “Thiago Alcantara voleva lo United ma scelsero Fellaini”

L'ex difensore racconta un aneddoto di mercato

Redazione ITASportPress

Interessante retroscena di calciomercato raccontato da Rio Ferdinand, storico ex difensore di Manchester United e Inghilterra, a proposito di un affare "saltato" nell'estate 2013 che avrebbe potuto portare Thiago Alcantara in Red Devils. Parlando a Vibe with FIVE, l'ex centrale inglese ha rivelato di essere stato in contatto col centrocampista quando stava per andarsene dal Barcellona.

RETROSCENA - "Prima che Thiago Alcantara lasciasse il Barcellona mi fece una chiamata", ha detto Rio Ferdinand. "Lui parla inglese fluente e abbiamo giocato contro il Barcellona negli Stati Uniti in una tournée ed era davvero irreale. Ha giocato come un numero 10 di classe sensazionale. Quindi sapevamo bene le sue doti e qualche anno dopo Moyes era manager. Io non avevo il numero di Thiago ma De Gea glielo aveva dato. Così mi ha chiamato e mi ha detto: 'Rio, mi piacerebbe venire al Manchester United. Potresti parlare con qualcuno?'".

Il racconto poi prosegue: "Così io chiesi in giro, credo anche proprio a Moyes e a Ed Woodward ma loro mi dissero 'no, abbiamo in mente altri nomi'. Credo che a Thiago avessero dato 24 ore di tempo per decidere perché la mattina dopo mi chiamò di nuovo dicendomi 'Rio hai qualche novità? Perché altrimenti Pep Guardiola non mi porterà con lui al Bayern Monaco'. Alla fine sappiamo tutti come è andata e Thiago Alcantara è andato al Bayern Monaco".

Come sottolineato da Goal, il Manchester United alla fine fece altre scelte tra cui quella di portare Fellaini in Red Devils.