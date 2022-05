Rio Ferdinand: “Senza Cristiano Ronaldo lo United sarebbe 15° o 16°. Con Ten Hag…”

Il commento dell'ex leggenda Red Devils sul futuro di CR7

Rio Ferdinand non ha dubbi su chi dovrebbe esserci nel reparto avanzato del Manchester United il prossimo anno sotto la gestione di Erik Ten Hag. L'ex storico difensore ha parlato al suo podcast Vibe with Five a proposito del futuro di Cristiano Ronaldo che sarebbe in bilico con l'arrivo del nuovo manager. Senza giri di parole, la leggenda Red Devils ha espresso la propria opinione sottolineando l'importanza del portoghese nella squadra in questa annata.

CERTEZZA - "Io credo che porsi la domanda sul fatto se Cristiano Ronaldo possa stare nel modulo e nelle scelte di Ten Hag la prossima stagione sia assolutamente stupida. Nel senso che è sotto gli occhi di tutti quello che ha fatto CR7 in questa stagione. Senza di lui il Manchester United sarebbe ora 15° o 16° in classifica, anche più in basso forse", le parole di Rio Ferdinand riportate da Manchester Evening News. E ancora: "Non penso sia una questione del 'se lo vorrà tenere o meno', ma penso sia 'dove e come lo farà giocare'. Onestamente rimarrei scioccato se Ten Hag arrivasse e dicesse che non vuole avere Cristiano Ronaldo in squadra".