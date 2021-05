Rio Ferdinand sicuro: “Il Chelsea vincerà la Premier League la prossima stagione”

L'ex difensore è convinto che i blues faranno faville in campionato nella prossima annata

Il Chelsea in finale di Champions League ha accesso l'entusiasmo della piazza londinese. La vittoria nelle semifinali contro il Real Madrid ha dato grande fiducia all'ambiente di Stamford Bridge e messo, in un certo senso, anche un po' di paura alle altre potenze inglesi soprattutto in vista della prossima stagione. E' di questo avviso Rio Ferdinand, storica bandiera del Manchester United e della Nazionale dei Tre Leoni, che nel in diretta per il suo canale Youtube ha parlato delle incredibili statistiche dei blues dall'arrivo di Tuchel.