Rio Ferdinand sicuro: “Kane vuole restare al Tottenham per una ragione”

L'ex difensore inglese sul bomber Spurs e il suo futuro.

Redazione ITASportPress

Tanti rumors di mercato attorno al centravanti del Tottenham Harry Kane. Si parla anche di un'offerta monstre del Manchester United ma, a quanto pare, il bomber non si è ancora sbilanciato sul suo futuro.

Come riportato dal Daily Mail, l'attaccante ha ancora 18 mesi di contratto con la società londinese e starebbe discutendo per il rinnovo nonostante i continui approcci di altri club. In tal senso Rio Ferdinand, al suo podcast su Youtube, ha dato la propria visione su quanto starebbe pensando il bomber.

Per l'ex difensore, infatti, Kane ha un solo obiettivo in testa: diventare il miglior marcatore della storia della Premier League. Per farlo, vorrebbe restare al Tottenham.

SICURO - "Io credo che nelle intenzioni di Kane ci sia solo una cosa: diventare il miglior marcatore di tutti i tempi della Premier League. Ecco perché secondo me vuole restare al Tottenham. Perché non lo dice apertamente? In questo senso credo lo faccia per avere maggiore potere per contrattare il rinnovo. Se si sbilancia dicendolo, ovviamente, non potrà spingersi troppo con le richieste", ha detto Rio Ferdinand.

Ricordiamo che a Kane (200 gol) mancano 61 reti per superare Alan Shearer (260 gol) nella classifica dei marcatori del massimo campionato inglese.