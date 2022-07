Rio Ferdinand sta con Cristiano Ronaldo: “Non sa neppure l’inno dell’Europa League”

L'ex leggenda Red Devils sta col portoghese.

Redazione ITASportPress

Resta decisamente in bilico il futuro di Cristiano Ronaldo.Il portoghese non si è ancora presentato al ritiro del Manchester United e potrebbe aver dato un segnale netto per il suo addio. Diverse le critiche ricevute dal cinque volte Pallone d'Oro, ma anche qualche parere a favore come quello di Rio Ferdinand che nel corso del suo podcast FIVE su YouTube ha spiegato la sua visione della situazione.

CON CR7 - "Cristiano non è felice? Certo che non è felice. Chiunque voglia vincere partite di calcio o trofei, chiunque sia abituato a vincere e competere in cima alla classifica ogni anno per i titoli più importanti, non sarà felice se la prossima stagione non lo farà", ha detto Rio Ferdinand. "È scontento di non giocare in Champions League, non sa nemmeno come fa l'inno dell'Europa League. Se si dovesse trovare a sentirla direbbe subito: 'Che ci sto a fare qui?'. Penso che sì, potrebbe voler andarsene, potrebbe essere scontento di alcune cose nella squadra di calcio".

CRITICHE - "Ho sentito tanti commenti, anche irrispettosi verso Cristiano Ronaldo. Diamine, questo è l'atleta più professionale che abbia mai visto negli ultimi 15 anni. E la gente dice che non lo è perché non si è presentato ai primi allenamenti? Non si fa. Penso anche che lui sia lì nel suo yatch e sta osservando come il Manchester City abbia preso Haaland e Philipps e come il Liverpool abbia chiuso Nunez. Anche l'Arsenal si sta muovendo e Cristiano si starà chiedendo quando lo United farà qualcosa...".