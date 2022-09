Rio Ferdinand sta con Ten Hag: “Giusto non far giocare Cristiano Ronaldo perché…”

L'avvio di stagione non ottimale e le tante polemiche sul suo futuro hanno certamente portato Cristiano Ronaldo nel mirino della cronaca sportiva. Diverse le critiche e in generale le opinioni degli esperti sul suo conto. Il 5 volte Pallone d'Oro aveva chiesto la cessione al Manchester United ma, non trovando squadra, è stato costretto a rimanere. Fin qui con un ruolo marginale. Infatti, Erik Ten Hag lo ha utilizzato pochissimo e quasi sempre facendolo iniziare dalla panchina. Sul tema si è esposto anche Rio Ferdinand , storica bandiera del club.

Rispondendo alla domanda sui motivi dello scarso impiego di CR7, Ferdinand ha detto ai microfoni di William Hill: "Non ha fatto la preparazione e Rashford sta segnando e facendo tanti assist. Ecco perché non sta giocando e la squadra è più importante. Sono sicuro che Cristiano sia furioso per questa situazione, non puoi essere uno che ha fatto tutto quello che ha fatto lui ed essere felice quando non raggiungi i tuoi obiettivi, non fai i tuoi numeri. Ma Ronaldo è un professionista e sarà sicuramente concentrato per quando arriverà il suo momento".