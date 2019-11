Rio Ferdinand: “Una volta ho trovato 10 persone a casa di CR7, aveva un team tutto per sé”

Hanno giocato insieme al Manchester United, alla corte di Sir Alex Ferguson per qualche anno. Parliamo di Rio Ferdinand e Cristiano Ronaldo, con il portoghese sul trampolino di lancio per una carriera straordinaria. L’ex difensore, nonché capitano dei Red Devils, ha parlato di quei momenti alla testata Goal: “CR7 è stata la prima persona che ho visto investire in una squadra, in un team di persone su cui poter contare. Ricordo una volta che andai a casa sua e trovai una decina di persone nella sua stanza. Gli chiesi: ‘Chi sono queste persone? Cosa sta succedendo?’. Lui rispose: ‘Questo è il mio cuoco, questa è la mia fisioterapista, questo è il mio medico e questo è il mio personal trainer’. Se n’è andato dallo United che era il migliore al mondo. Se dovessi dare un consiglio ai giovani, gli direi che con le giuste risorse dovrebbero investire su loro stessi allo stesso modo”.

E poi, nel dettaglio, sul fuoriclasse oggi alla Juventus: “Su di lui potrei parlare per ore, stesso discorso vale per Lebron James. Ronaldo è ancora fra i migliori al mondo nonostante il sopravanzare dell’età e il fatto che ormai da tanti anni è al top, un po’ come Lebron che è stato ai vertici dell’NBA per 17 stagioni. Entrambi hanno investito in una squadra per far sì che fisico e mente potessero rendere sempre al massimo”.