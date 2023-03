Rio Ferdinand: “Vinicius spaventa a morte i difensori perché…”

Protagonista col Brasile ma soprattutto col Real Madrid , Vinicius sta diventando sempre più protagonista in camiseta blanca. Secondo Rio Ferdinand , storico ex difensore inglese, il brasiliano è appena sotto Mbappé e Haaland come livello di attaccante, eppure, grazie alle sue qualità "spaventa a morte i difensori"...

Parlando a BT Sport, l'ex centrale ha spiegato quali siano le doti del giocatore verdeoro e come sia diventato nelle ultime stagioni di un livello superiore: "Vinicius è un gradino più in basso di Mbappé e Haaland, giusto?", ha esordito Rio Ferdinand nel suo ragionamento. "Penso che Rashford e Saka siano sulla buona strada per essere allo stesso livello. Ma questo ragazzo (Vinicius ndr)... La differenza tra lui e i due che ho appena citato è che fa queste cose, gol e gare di livello, al top in Europa. Lo fa in Champions ormai da tempo".