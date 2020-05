Ripresa campionati, in Danimarca arriva la prima tribuna virtuale in videochiamata

Una novità mai vista prima nel mondo del calcio. L’emergenza coronavirus ha stravolto l’idea normale di allenamento ma probabilmente cambierà anche quella del… tifo.

Infatti, l’Aarhus Gymnastikforening, o AGF, società che milita nella Superligaen in Danimarca, ha annunciato la svolta: per la prima partita in programma contro il Randers, è allo stadio Aarhus sarà possibile l’accesso ai tifosi. In che modo? Attraverso Zoom, l’app per videochiamate che sta spopolando di recente in questo periodo di quarantena.

Ad annunciarlo, la stessa società danese che attraverso le parole del CEO del club Jacob Nielsen ha informato: “Sarà un’iniziativa digitale storica e siamo orgogliosi di essere il primo club al mondo a sperimentarla. Giocheremo senza spettatori per un po’ e magari in questo potremo essere d’ispirazione per altri club”. Lo stadio sarà diviso in 22 settori, tutti accessibili gratuitamente: agli abbonati al Ceres Stadium verrà riservato anche lo stesso posto avuto prima della pandemia.