Ripresa campionati: nelle Isole Far Oer pallone disinfettato e niente sputi

L’emergenza coronavirus ha messo in ginocchio anche il mondo del pallone. Nonostante la maggior parte dei Paesi stia pensando a come ripartire, c’è chi, come nelle Isole Far Oer, ha trovato la soluzione con regole e protocolli chiari da rispettare.

Come scrive Goal, infatti, il Formuladeildin, il campionato delle Isole Far Oer, sta per ricominciare. Con nessun morto e solo 200 contagi, il rischio è minimo anche se le norme da seguire saranno piuttosto rigide e… particolari. Le dieci squadre del campionato si sfideranno con due mesi di ritardo e, così come le tifoserie, saranno chiamate a diversi obblighi. Tutte le persone dovranno bere dalla propria bottiglia personale e non potranno sputare sul terreno di gioco. Inoltre ci si dovrà lavare attentamente le mani prima e dopo la gara. Il pallone, poi, sarà disinfettato. Inoltre ogni squadra dovrà avere a disposizione due spogliatoi in modo da mantenere la distanza di sicurezza. Per evitare sospensioni ci si dovrà attenere rigidamente a tutte queste regole.