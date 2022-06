Riquelme chiama Vidal e Cavani al Boca Juniors: “Sono nati per giocare qua”

Arturo Vidal e Edison Cavani sono entrambi in cerca di una nuova squadra per la prossima stagione. Il cileno darà il suo addio all'Inter dopo essere approdato nell'estate del 2020: il contratto del centrocampista scade a giugno 2023 ma i nerazzurri lasceranno andare il giocatore con una probabile buonuscita. Il desiderio di Vidal, mai nascosto, è quello di andare a giocare nel Flamengo, squadra di cui è fortemente appassionato. Per quanto riguarda l'attaccante uruguaiano, ha da poco salutato il Manchester United dopo la scadenza del contratto e molti club vorrebbero assicurarsi El Matador. Il vicepresidente del Boca Juniors ed ex centrocampista Juan Roman Riquelme sogna l'arrivo di entrambi i giocatori. La leggenda degli xeneizes, in un'intervista a ESPN, ha rivelato la volontà di portare i due calciatori a Buenos Aires. Queste le sue parole: