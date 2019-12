Riquelme: “De Rossi? Un grande giocatore, deve essere felice di essere al Boca”

Dopo l’interruzione del lungo matrimonio con la Roma, Daniele De Rossi è volato in Argentina per indossare i colori del Boca Juniors. Un’esperienza fin qui non molto fortunata, con continui guai fisici che hanno impedito al centrocampista di trovare la giusta continuità di rendimento. Dell’esperienza agli Xeneizes dell’ex giallorosso, ad Olé, ha parlato Juan Roman Riquelme.

DE ROSSI – “Non ho ancora avuto il piacere di incontrarlo, ricordo che l’ho affrontato come avversario quando giocava nella Roma ed io ero nel Villareal. Daniele è un grande giocatore, deve essere soddisfatto di giocare nel Boca Juniors”.