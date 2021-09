Riquelme: “Messi vincerà la Champions con il PSG ma tornerà al Barcellona”

L'ex compagno di squadra dell'asso del PSG ha condiviso il suo pensiero a ESPN

L'ex centrocampista di Barcellona e Argentina Juan Roman Riquelme ha espresso la sua opinione sull'attaccante argentino del PSG Lionel Messi che ha lasciato il club catalano. “Spero che Messi si divertirà a Parigi. Tutti vogliamo vedere come si diverte a giocare con Mbappé e Neymar. Se non vincono la Champions adesso, non lo faranno mai più ma con Messi sono certo che ci riusciranno a portare a casa il trofeo. Con il PSG Messi vincerà la Champions ma concluderà la sua carriera al Barcellona" ha detto ​​​​Riquelme a ESPN.