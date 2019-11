Riquelme, partita d’addio al calcio rinviata perché… si candida come vice-presidente del Boca Juniors

Juan Román Riquelme ha dichiarato che la sua partita d’addio, prevista inizialmente per il prossimo 12 dicembre alla Bombonera, dovrà essere spostata. Il motivo? La sua candidatura come vice-presidente del Boca Juniors.

Lo ha ammesso lo stesso ex calciatore argentino ai microfoni di Fox Sport. Riquelme, ritiratosi già diversi anni non ha ancora potuto organizzare la classica partita per salutare definitivamente il mondo del pallone e, anche questa volta, sembra dover rinviare. Infatti, l’ex 10 del Boca Juniors si è candidato come vice-presidente nella lista di Ameal quella che si oppone all’altro candidato José Beraldi: “La mia festa d’addio deve essere qualcosa di divertente e non credo sia giusto farlo quando ci sono le elezioni. La cosa più importante è il club. Spero che mi daranno il permesso di giocare a giugno, prima della Copa America; potrebbe essere un buon momento. Sinceramente mi ero preparato fisicamente per dicembre, ma dovrò aspettare. Insisterò perché ci sia Messi, mi piacerebbe vederlo giocare qualche minuto con mio figlio”, ha detto Riquelme.