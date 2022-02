Riqui Puig, autografi per tutti: anche per un… maialino

Il calciatore del Barcellona si è fermato con i fan e anche con un simpatico animale

Mentre in Inghilterra si continua a parlare del vergognoso video in cui Kurt Zouma, difensore del West Ham, nel quale maltratta uno dei suoi gatti con schiaffi e calci, un altro animale diventa famoso e protagonista delle cronache "sportive".

In Spagna, precisamente in quel di Barcellona, un tenero maialino è stato utilizzato per attirare l'attenzione del giovane calciatore blaugrana Riqui Puig allo scopo di avere un suo autografo. Per la precisione, nelle immagini pubblicate via social da El Partidazo de Cope, il centrocampista, all'uscita dall'allenamento di ieri, è stato accolto da un gruppetto di tifosi che sperava di strappargli un selfie e appunto una sua "firma".