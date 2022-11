Riqui Puig e l’addio al calcio di Piqué: “Triste per il trattamento che hai ricevuto”

Nelle scorse ore, Gerard Piqué ha annunciato il suo ritiro dal mondo del calcio. Sabato, il difensore spagnolo giocherà l'ultima partita della sua carriera con la maglia del Barcellona . Tantissimi i messaggi ricevuti a sostegno del giocatore, alcuni anche piuttosto pungenti come quello di Riqui Puig . L'ex blaugrana, ora in MLS ai LA Galaxy , ha salutato con affetto l'ex compagno sottolineando come l'esperto difensore non sia stato trattato molto bene nell'ultimo periodo.

Difficile capire a chi sia rivolta la frecciata ma le parole del ragazzo sono piuttosto chiare: "Mito, grazie mille per questi anni. Sei un esempio per tutti i culer che hanno gioito per tutti i titoli che hai ottenuto fin dall'infanzia. Come ci hai fatto divertire! Quelli di noi che ti amano e ti ammirano sono tristi non solo perché stai lasciando la prima squadra, ma anche per il trattamento che hai ricevuto ultimamente. Buona fortuna e a presto! Ti stiamo aspettando", le parole di Riqui Puig in un post Instagram con tanto di scatti in compagnia del difensore.