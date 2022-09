Riqui Puig fa la storia della MLS con i LA Galaxy: record alla Beckham…

Numeri importanti per l'ex Barcellona.

Riqui Puig eguaglia David Beckham in MLS. Il centrocampista spagnolo, ceduto dal Barcellona ai Los Angeles Galaxy , squadra di Major League Soccer, ha realizzato un traguardo di tutto rispetto arrivando ad eguagliare quanto fatto dall'ex Spice Boy ai suoi tempi da calciatore.

Il centrocampista è diventato il primo giocatore a mettere a referto ben sei assist in cinque partite di MLS. Prima di lui, l'unico a riuscire in una simile impresa era stato proprio Beckham, nel 2008. Ma non solo.