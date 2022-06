Ritorno allo Sporting Lisbona per CR7? Il ds smentisce: “Non ora, ma non si sa mai”

Cristiano Ronaldo non ha vissuto una delle sue migliori stagioni al Manchester United . Il fuoriclasse portoghese è stato coinvolto nell'andamento altalenante dei Red Devils nel corso dell'anno, nonostante il suo grande ritorno all'Old Trafford. Ora il futuro di CR7 allo United pare essere in bilico e la partenza potrebbe essere una soluzione per entrambe le parti, visto anche il poco feeling con il nuovo allenatore Erik Ten Hag . Il giocatore è stato accostato a club come Roma , Bayern Monaco e Chelsea , solo per citarne alcuni, e fra le ipotesi fatte per il suo futuro c’è anche quello di un clamoroso ritorno allo Sporting Lisbona . Ronaldo è cresciuto tra le fila dei Leões dove è approdato nel 1997 e quando se ne andato nel 2003 lo ha fatto da talento più acclamato del panorama calcistico mondiale.

Il direttore sportivo dello Sporting, Hugo Viana, parlando ai microfoni di Sky UK ha commentato le voci inerenti ad un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo a Lisbona. Queste le sue parole: "E’ ora che il Manchester United si stabilizzi e che crei un buono spirito all’interno del club. E’ questo quello che penso guardando la cosa da di fuori. C’è sempre tempo per ricostruire, soprattutto se hai giocatori da 20-25 goal a stagione come Cristiano. E’ importantissimo avere elementi così in squadra. Non ora, non credo che sia possibile, tuttavia non si sa mai. Penso che possa decidere dove andare, ma non conosciamo il futuro. Credo che abbia ancora un anno di contratto, quindi vedremo cosa deciderà".