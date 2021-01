Rivaldo: “Barcellona doveva fare come il Real con Ronaldo: mandarlo via prima”

L’ex nazionale brasiliano e del Barcellona Rivaldo, parlando della grave situazione economica che sta attraversando il club catalano, dopo aver conosciuto i dati presentati questa settimana, in cui sono stati dettagliati i conti del club, ha condiviso un suo pensiero molto tagliente: “I dirigenti precedenti hanno commesso un grave errore non vendendo Messi quando aveva ancora un contratto lungo. Avrebbero dovuto fare come il Real Madrid con Cristiano Ronaldo, ovvero lo hanno venduto (alla Juventus ndr.) e hanno guadagnato circa 100 milioni di euro. Ora la partenza di Messi sembra inevitabile. È molto doloroso vedere come un giocatore di così grande talento lascerà il Barcellona gratis”, ha aggiunto Rivaldo nella sua analisi.