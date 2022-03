Rivaldo ci crede: “Xavi e il Barcellona posso vincere l’Europa League. E in Liga…”

Il commento dell'ex blaugrana

TITOLI SUBITO - "La vittoria per 4-0 del Barcellona in casa del Real Madrid e la striscia di 12 vittorie consecutive in tutte le competizioni significa che il mio vecchio club sta migliorando molto rapidamente sotto la gestione di Xavi", ha esordito Rivaldo. "L'allenatore catalano ha smesso di giocare non molto tempo fa e questo sembra rendere le cose più facili per lui nel rapporto che ha con i giocatori. Alcuni di loro hanno anche giocato con lui. Penso che il suo segreto sia quello di essere riuscito a far rendere quei giocatori che sotto gli altri allenatori avevano reso meno". "La squadra sembra unita attorno al proprio allenatore, cosa che diventa più facile ovviamente quando l'allenatore è qualcuno arriva da La Masia, un idolo per molti dei suoi giocatori e anche un ragazzo molto amichevole". Il brasiliano ha concluso poi la sua analisi con grande fiducia: "Se la squadra continua così, può iniziare a vincere titoli in questa stagione, come l'Europa League, e chissà magari spaventare un po' anche il Real Madrid nella corsa al titolo della Liga. Sino a poche settimane fa non l'avrei detto".