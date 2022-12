Rivaldo dice no a CT stranieri per il Brasile: “Sarebbe mancanza di rispetto”

Il pensiero dell'ex fuoriclasse verdeoro per il dopo Tite.

In Brasile continua a tenere banco la questione legata al futuro CT della Nazionale dopo l'addio di Tite. In queste ore si sono moltiplicate le voci su possibili allenatori, anche stranieri. E proprio i rumors relativi ai vari Guardiola e Ancelotti non sono piaciuti all'ex leggenda verdeoro Rivaldo.