Rivaldo: “Griezmann deve giustificare questa spesa. Su Neymar e Coutinho…”

Si parla tanto dell’affare Griezmann, passato dall’Atletico Madrid al Barcellona per 120 milioni di euro. Una cifra molto importante per una squadra che ha già in rosa tanti campioni nel reparto offensivo e che sogna anche di prendere anche Neymar. L’ex campione blaugrana Rivaldo ha parlato in un’intervista a Betfair, ripresa da As, commentando il suo acquisto: “Se vuoi i migliori giocatori devi investire queste cifre. Lui deve giocare il suo miglior calcio per giustificare questa spesa. Il Barcellona anche senza Griezmann sarebbe sempre il favorito, quindi ora è ovvio che le loro possibilità di vincere aumentano e ciò significa, senza dubbio, vincere la Champions o almeno raggiungere la finale”.

Rivaldo ha parlato anche di Neymar: “E’ chiaro che non è felice al PSG e si rammarica della decisione di lasciare il Barcellona. Le cose però non sono semplici e il PSG ha speso tanto per prenderlo ed è normale che non vogliono lasciarlo andare. Coutinho? Non lascerei la Liga per il PSG”.