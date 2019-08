Rivaldo: “Messi il migliore al mondo, poi CR7. Neymar terzo? In questo momento no”

Anche oggi riportiamo delle parole rilasciate da Rivaldo, Pallone d’oro 1999, riguardanti sì il possibile ritorno di Neymar al Barcellona, ma non solo. Intervenuto al programma televisivo spagnolo El Larguero, gli è stato chiesto se il brasiliano classe 1992 è fra i migliori tre giocatori del mondo: “Messi è al primo posto, poi Cristiano Ronaldo. Non ritengo che Neymar sia sul podio, per tutto quello che gli è capitato nella scorsa stagione. Però, se dovesse tornare nel calcio spagnolo, potrebbe anche essere il migliore. Mi piacerebbe rientrasse al Barcellona, sbagliò ad andarsene. Concorrenza con Suarez, Messi e Griezmann? Per i giocatori forti c’è sempre spazio, tutti vogliono i migliori in squadra. Sarebbe bello per il calcio e spettacolare per il Barcellona. Se Neymar dovesse andare al Real Madrid sarei comunque contento, perché sarebbe un’ottima scelta, ma a me piacerebbe che tornasse in blaugrana“.