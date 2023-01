Rivaldo: “Neymar potrebbe lasciare il Psg e andare al City. Sarebbe perfetto”

Le voci su un possibile addio di Neymar al Paris Saint-Germain tornano in ogni sessione di mercato. In tal senso, anche analizzando il momento personale del campione, l'ex leggenda Rivaldo , a Betfair, ha spiegato quale sia la sua visione del futuro di O'Ney.

"Sinceramente non credo che si trasferirà subito e che questo addio possa avvenire in questa sessione di mercato", ha esordito Rivaldo. "Ma a fine stagione il Psg potrebbe essere interessato a cedere il giocatore per recuperare parte dell'investimento, mentre il fuoriclasse brasiliano potrebbe finalmente giocare in Premier League".