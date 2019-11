Rivaldo: “Psg non adatto a Neymar. Lui è un giocatore mondiale, ma i parigini sono senza storia…”

Lo ha fatto di recente con Kylian Mbappé, adesso Rivaldo consiglia anche Neymar e attacca in modo anche abbastanza diretto il Paris Saint-Germain. Il campione brasiliano ha voluto parlare della situazione legata a O’Ney e del mancato addio al club di Ligue 1 questa estate. Parlando ai media nelle scorse ore, il Pallone d’Oro del 1999 ci è andato giù pesante.

PSG SENZA STORIA – “Credo molto in Neymar ma penso che debba lasciare il Psg”, ha detto Rivaldo. “Ecco perché doveva andarsene ad ogni costo questa estate. Il Psg è un grande club ma non uno adatto al livello di Neymar. A livello mondiale, tutti parlano solo di Barcellona, ​Real Madrid e di alcuni altri grandi club inglesi e tedeschi. Lui deve andare in un club che ha più storia in Champions League. Naturalmente, se dovesse vincere la coppa e il Mondiale, allora tutto cambierebbe e sarebbe più facile per lui diventare il miglior giocatore del mondo. Ma ora…”.