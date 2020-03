Rivaldo punge il Barcellona: “Con Setien non è cambiato nulla. Squadra dipende sempre da Messi…”

In Spagna è tempo di Clasico. Al Santiago Bernabeu sarà Real Madrid-Barcellona. Una sfida speciale che vede le due potenze iberiche lottare per quella che potrebbe essere una sfida decisiva ai fini della vittoria finale de La Liga.

A soffermarsi soprattutto sulle vicende blaugrana è l’ex fantasista brasiliano Rivaldo che parlando a Goal.com ha sottolineato come in casa Barcellona le cose non siano cambiate rispetto al passato e ai tempi dell’ex allenatore Valverde. Anzi, con l’arrivo di Setien è ancora più evidente come il gioco sia basato solo su Lionel Messi.

DIPENDENZA – “Onestamente, nelle ultime partite del Barcellona non ho visto alcun cambiamento in meglio rispetto a quello che c’era sotto Valverde”, ha detto Rivaldo. “La squadra può giocare molto meglio, perché è composta da giocatori eccellenti. Sotto Setien, il Barcellona è sempre più dipendente da Messi e questo è evidente. Gli avversari si concentrano sul fermarlo e quando hanno successo, il Barcellona non impone il suo gioco e rischia.. Secondo me questa situazione è dovuta alla scarsa pianificazione del club. Tutto è peggiorato a gennaio, quando alcuni giocatori hanno lasciato la squadra”.