Rivaldo ribadisce: “Neymar sarebbe un bene per il Barcellona… e viceversa”

Ancora una volta l’ex campione del Barcellona Rivaldo, con cui ha giocato dal 1997 al 2002, ha ribadito come la soluzione migliore per il connazionale Neymar sia quella di tornare in blaugrana: “Sarebbe un bene per il Barcellona, e per il Barcellona stesso sarebbe un bene riavere a disposizione Neymar – ha detto ad un evento Betfair tenutosi al Camp Nou -. Preferirei che non andasse al Real Madrid anche perché per il Barça non sarebbe una cosa buona. Farei uno sforzo economico per evitare che indossi la casacca dei blancos, anche perché a quel punto rafforzerebbe la squadra di Zinedine Zidane. Lui e il padre non lo dicono, ma sanno che lasciare il Barcellona è stato un errore”. Non è la prima volta che l’ex attaccante del Milan, fra le altre, invita l’amico classe 1992 a lasciare il Paris Saint-Germain per tornare nella formazione ora guidata da Valverde, convinto che entrambe le parti possano tornare a vincere anche in Europa solo in caso di ricongiungimento.