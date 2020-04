Rivaldo rivela: “Mi sarebbe piaciuto giocare allo United. Era il mio preferito”

Da avversario è sempre stato un cliente ostico per il Manchester United. Se lo ricorda bene il portiere Peter Schmeichel, trafitto in due occasioni in un pirotecnico 3-3 al Camp Nou contro il Barcellona. Eppure a Rivaldo non sarebbe dispiaciuto far parte dei Red Devils. L’ex attaccante brasiliano lo ha confessato a Betfair: “C’erano voci di mercato. Il Manchester United aveva recentemente vinto la Champions League in un’epica finale contro il Bayern Monaco. Quella sera ero sugli spalti al Camp Nou e pensavo che, se avessi giocato un giorno in Premier League, il mio club preferito sarebbe stato lo United. C’erano altri buoni club in Inghilterra, poi come l’Arsenal, il Chelsea o il Liverpool. Ma lo United ha sempre attirato la mia attenzione su tutto quello che stavano realizzando e sul modo in cui suonavano in quei giorni. Sir Alex ha sempre detto cose positive su di me quando l’ho affrontato. Ho un affetto particolare per il club e sarebbe la mia scelta se mi fosse permesso di scegliere qualsiasi club in Premier League”.