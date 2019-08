Rivaldo su Coutinho: “Difficile trovare spazio in una squadra dove Messi si prende tutti i meriti…”

La partenza di Philippe Coutinho direzione Bayern Monaco, in prestito dal Barcellona, è stata inevitabile quanto indispensabile per recuperare la condizione per tornare ai livelli del Liverpool. Parola del connazionale ed ex Barça Rivaldo a Betfair, di cui è ambasciatore: “Ho sempre creduto che Coutinho potesse sfondare in blaugrana, ma è trascorso troppo tempo e le parti hanno deciso per la cessione a titolo temporaneo. Sono un po’ deluso da lui per non esserci riuscito, forse non aveva più molta fiducia in se stesso e non è più stato felice, ma d’altronde non è semplice trovare spazio in una squadra dove Leo Messi si prende costantemente meriti e responsabilità. In pochissimi riescono ad imporsi in circostanze simili, forse Coutinho non ha avuto la pazienza necessaria. Di sicuro Messi giocherà così per altri 3-4 anni, per cui sarà difficile vedere in quel lasso di tempo qualche altro giocatore che riesca ad oscurarne, anche parzialmente, il suo operato”.