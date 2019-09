Rivaldo sulla trattativa sfumata Neymar-Barcellona: “Perdono entrambi”

È tornato a parlare della trattativa Neymar-Barcellona, sfumata definitivamente, l’ex campione blaugrana Rivaldo, connazionale dell’esterno offensivo del Paris Saint-Germain, che ha sempre “tifato” per un suo ritorno in Liga, ma ormai O’Ney resterà in forza ai parigini: “Non avrebbe mai dovuto lasciare il Barcellona – ha detto il Pallone d’oro 1999 all’inaugurazione della nuova sede della scuola calcio del Barça a Santo Domingo -. Hanno perso e perdono tuttora entrambe le parti, la società non doveva due anni fa lasciar partire uno dei migliori giocatori al mondo. E lui ha sempre mostrato volontà di tornare alla base”. Lo scorso 14 luglio, peraltro, Rivaldo aveva detto così sulla possibilità che Neymar potesse finire ai rivali del Real Madrid: “Sarebbe un tradimento”.