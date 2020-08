Rivaldo sull’addio di Messi: “È tremendo perdere una stella come lui senza guadagnare niente”

L’ex calciatore di Milan e Barcellona, Rivaldo, commenta la decisione di Lionel Messi di lasciare il Barcellona. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da Fanpage: “Perdere Messi in questo modo sarebbe molto doloroso per i tifosi blaugrana, è tremendo lasciare andare via una stella così gratis. La cessione di Cristiano Ronaldo almeno aveva portato un’entrata non indifferente nelle casse del Real Madrid, 100 milioni di euro. Penso che il Barcellona voglia comunque provare a guadagnare qualcosa. Messi da Guardiola? Potrebbe brillare per altri anni, facendo ancora la differenza”.