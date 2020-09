Rivaldo, tifoso speciale di Suarez: “Perfetto per l’Atletico Madrid. Sono suo fan e spero faccia bene…”

Luis Suarez all’Atletico Madrid. Un affare definito perfetto da parte dell’ex calciatore del Barcellona Rivaldo. Il brasiliano, parlando a Betfair, ha commentato il trasferimento dell’attaccante ai Colchoneros confidando di essere un suo grande ammiratore. Tra le varie dichiarazioni, poi, una parola di speranza anche sul futuro di Lionel Messi in blaugrana…

Rivaldo: “Sono fan di Suarez e spero faccia bene”

“Luis Suarez ha preso un’ottima decisione firmando un contratto con l’Atlético Madrid”, ha sentenziato Rivaldo. “Certo, personalmente avrei preferito rimanesse al Barcellona, ​​eppure sentivo che aveva qualcosa da offrire. Ronald Koeman ha chiarito che l’uruguaiano non soddisfava i suoi requisiti da attaccante e quindi Luis ha preso la sua decisione. Si è unito a una squadra in cui sarebbe stato apprezzato. Spero che Luis faccia bene bene all’Atlético. Sono un suo fan. Ha firmato un contratto con un club perfetto per lui. Sono sicuro che Diego Simeone è felice di vederlo nella sua squadra. Penso che Luis si adatterà perfettamente allo stile del mister”.

Un pensiero poi anche su Messi: “Se andrà via a fine stagione? Secondo me non è detto. Deve trovare un altro amico come Suarez all’interno dello spogliatoio. Poi non dimentichiamoci che ci saranno le elezioni del nuovo presidente. Questo può cambiare tutto…”, ha concluso Rivaldo.

