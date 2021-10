Rivelazione Umtiti: “Ho pianto davanti a Laporta per non lasciare il Barcellona”

Il difensore blaugrana è rimasto in Catalogna dopo la chiusura del mercato

LACRIME - "Abbiamo parlato da uomini. Non è stato difficile anche se io non conoscevo lui e viceversa ma abbiamo chiarito delle cose", ha esordito Umtiti. "È stata una conversazione molto importante per me. Dovevo parlare e chiarire le cose. Il presidente doveva sapere che sto bene e che sono al top e che nelle mie intenzioni c'è solo la voglia di aiutare il club e la squadra". Poi sulle modalità del dialogo: "Se è vero che ho pianto? Sì, ho pianto, è vero. Non parlo molto ma se parlo lo faccio col cuore. Come ha reagito il presidente? Chiedete a lui". E infine: "In ogni caso mi ha detto che se sto bene devo solo dimostrarlo. E io lo farò".