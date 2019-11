River k.o. in finale, Gallardo consola i giocatori: il suo discorso è da brividi

Niente doppietta. Il River Plate cade all’ultimo atto di Copa Libertadores, proprio quando la gara sembra indirizzata verso Buenos Aires. E invece è il Flamengo a sollevare la coppa più ambita tra le lacrime dei tifosi Millionarios. Il tecnico della squadra argentina Marcelo Gallardo ha rincuorato i suoi giocatori con un discorso da brividi nel dopo-gara: “Questo è un gruppo di giocatori che ha dato molto ai fan. Questa sconfitta fa male e farà male. Non dubitate che ci sia orgoglio. È normale per noi riflettere in questo modo. Questo è l’abitudine. Fa male la sconfitta, ma non c’è dubbio che i fan del River e del calcio riconosceranno il valore di questa squadra. Siamo arrivati fin qui con la fame per continuare a vincere. Abbiamo affrontato un rivale molto forte. Anche così, siamo arrivati a un nulla dalla vittoria. La rabbia durerà quanto è necessario, così come l’orgoglio nostro, dei fan… È l’orgoglio. L’angoscia e la frustrazione scenderanno e mi sentirò più orgoglioso. Secondo molti, sembrava che avremmo perso con più di tre goal, ma abbiamo fatto un’ottima partita. Ci è mancato solamente il finale. I tifosi apprezzeranno anche lo sforzo di oggi e tutto ciò che abbiamo fatto. Buon pomeriggio”.