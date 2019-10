River Plate-Boca Juniors, gol e spettacolo: senza De Rossi niente da fare per gli Xeneizes

Nessun disordine, solo calcio e spettacolo. River Plate-Boca Juniors regala gol ed emozioni. Nella notte è andato in scena il Superclasico valido per la semifinale d’andata della Copa Libertadores 2019. I Millonarios si sono imposti per 2-0 e hanno quasi ipotecato la finale.

LA PARTITA – Senza Daniele De Rossi, inizialmente convocato ma poi seduto neppure in panchina, il Boca parte subito male subendo su rigore, assegnato dalla VAR, il gol di Borré dal dischetto. Nessuna reazione da parte degli Xeneizes che nella ripresa subiscono anche la rete del raddoppio: questa volta è Fernandez con un tocco morbido a superare Andrada. Non basta l’ingresso di Zarate, Salvo e Tevez, il Boca non trova il gol della speranza e adesso alla Bombonera, il prossimo 23 ottobre sarà dura ribaltare il risultato.