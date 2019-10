River Plate-Boca Juniors, Tevez polemico a fine gara: gesto contro l’arbitro

Gol, spettacolo e anche tante polemiche. Non poteva che regalare emozioni il Superclasico tra River Plate e Boca Juniors nella semifinale d’andata di Copa Libertadores. Il 2-0 finale dei Millonarios ha fatto infuriare Carlos Tevez che, a fine partita, si è fatto scappare qualche gesto di troppo.

CON CHI CE L’HA? – A complicare i piani del Boca Juniors è stato il rigore assegnato con l’aiuto della VAR ad inizio gara e realizzato da Rafael Santos Borré. Gli Xeneizes non sono riusciti a reagire e hanno subito, nella ripresa, anche la rete del raddoppio. Inoltre, al termine del match, sempre con il sostegno della tecnologia, ecco arrivare anche il cartellino rosso per Nicolas Capaldo, centrocampista del Boca. Decisioni arbitrali che proprio non sono andate giù all’attaccante ex Juventus Carlos Tevez che ha avuto da ridire a modo suo. Non sono sfuggite le sue polemiche ai più attenti e, come riporta anche Marca, le immagini del gesto nei confronti del direttore di gara o, forse, direttamente verso la Conmbebol hanno fatto il giro del web. L’Apache ha mimato il gesto dei soldi, come se la partita fosse stata “comprata”. Una vera e propria stoccata da parte dell’attaccante che probabilmente andrà incontro ad una multa o, peggio, ad una squalifica.