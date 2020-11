River Plate, tifosi contestano club per tributo sui social a Maradona

Sulla rivalità accesa a Buenos Aires tra il Boca Juniors e River Plate sono state scritte tante pagine ma forse oggi è stata scritta quella più brutta e anche odiosa. Il River Plate su Twitter ha pubblicato un post dedicato al calciatore leggendario Diego Maradona dopo l’avvenuta morta. Il Pibe de Oro ha difeso i colori del Boca Juniors, e per i fan del River Plate non c’è spazio per i sentimenti neanche davanti alla morte. Molti hanno criticato in modo aspro la decisione dei dirigenti. “Questo ragazzo ci odiava”, ha scritto un fan del River. “Un mostro in meno. Amen “, ha scritto un altro.