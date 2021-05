Rivoluzione Champions: la Uefa pensa alla Final Four

La Uefa starebbe pensando ad una Final Four per la Champions League, che partirebbe con il nuovo format nel 2024

La Champions League è stata rivoluzionata e, a partire dal 2024, prenderà il via il nuovo format, che prevede più partite, spettacolo e divertimento. Il New York Times ventila un’ipotesi alquanto suggestiva per la nuova Champions, ovvero trasformare la fase finale del torneo in una Final Four. La Uefa, infatti, starebbe riflettendo su questo cambiamento per semifinali e finale, che potrebbero essere disputate in un’unica sede e a distanza di una settimana le une dall’altra (con le semifinali in gara secca).