Rivoluzione Psg: Sergio Ramos e Neymar pensano all’addio

Rumors di mercato in casa parigina

In tal senso, il quotidiano spagnolo ASspiega che Sergio Ramos e Neymar starebbero seriamente valutando l'idea di lasciare il Paris Saint-Germain. Contestati come Lionel Messi nella ventottesima giornata di Ligue 1 contro il Bordeaux, i due calciatori vorrebbero l'addio. La dirigenza parigina tendenzialmente non vorrebbe bloccare il loro addio in caso di offerta importante anche se il maxi ingaggio dei giocatori ne limita l'accessibilità per le altre squadre.