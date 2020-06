Robben ci ripensa, di nuovo in campo con la maglia del suo primo club

Il 4 luglio 2019 Arjen Robben annunciava l’addio al calcio giocato. L’olandese nel 2010 è andato ad un passo dalla conquista del Mondiale con l’Olanda e nel 2013 ha alzato la Champions League a Wembley nel “Der Klassiker” contro il Borussia Dortmund. Un anno più tardi però Robben è tornato sui suoi passi annunciando il ritorno al calcio giocato.

Robben e il primo amore

Tramite il profilo ufficiale del club Robben ha reso nota la squadra in cui giocherà dal primo luglio 2020: il Groningen. Non si tratta di una scelta casuale, ma bensì di un ritorno in quella che è stata la sua prima squadra da professionista con la quale ha esordito nel 2000. Queste le parole del giocatore per commentare il suo ritorno: “Dipenderà dal mio impegno e dalla mia motivazione, il mio sogno ora è di giocare nuovamente con la maglia del Groningen. Ho parlato con il club e i tifosi, mi hanno chiesto di seguire il mio cuore“. Queste le sue parole al sito ufficiale del club.