Robben, più autografi che partite giocate col Groningen: 44 minuti in campo e… oltre 1500 t-shirt firmate

Arjen Robben aveva sorpreso tutti facendo ritorno al calcio giocato poco dopo aver annunciato il ritiro. L’olandese è tornato al Groningen ma le cose, fino ad oggi, non sono andate esattamente come ci si aspettava a causa di qualche guaio fisico di troppo. Eppure, l’ex stella del Bayern Monaco, ha avuto modo di mettersi in luce anche se fuori dal campo…

Robben: 44 minuti giocati e 1500 t-shirt autografate

Come riporta Fox Sports, Robben è alle prese con dei problemi muscolari che gli impediranno di tornare in campo prima del nuovo anno. L’olandese lavorerà per rimettersi in forma anche se non si sbilancia sulle sue condizioni: “Le cose non stanno ancora andando come vorrei. Abbiamo lavorato molto negli ultimi mesi, ma purtroppo senza il risultato sperato. Userò il tempo a mia disposizione per recuperare e mi piacerebbe davvero essere in campo con la squadra e giocare nel nuovo anno. Ma non so se tutto andrà come previsto. Vedremo. A livello di squadra, però, sono felice che le cose stiano andando bene”.

Ma poi c’è un dato che lo stesso Robben sottolinea e che lo rende, in qualche modo, assoluto protagonista. Una statistica che farebbe arrabbiare chiunque, ma non lui. In totale la stella olandese ha giocato solo 44 minuti in Eredivisie. Pochi, pochissimi. Soprattutto se messi a confronti con le 1500 magliette autografate in occasione della campagna del Black Friday della società: “Devo dire che sono rimasto piuttosto sorpreso che ci fosse così tanto interesse. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno acquistato una maglia autografata personalmente. Lo vedo come un enorme segno di apprezzamento e anche come una dichiarazione di sostegno. A causa di questa promozione del cluib, però, ora ho più autografi che minuti giocati“, ha concluso Robben con grande ironia.