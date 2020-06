Robben, ritorno al calcio giocato grazie a… The Last Dance

Dopo un anno senza calcio, Arjen Robben ci ha ripensato. Troppo forte il richiamo del campo e dell’erbetta. L’olandese ha deciso di firmare per la squadra che l’ha lanciato tra i professionisti: il Groningen. Nelle scorse ore l’annuncio che ha emozionato gli appassionati di calcio e nel qualche è stato reso noto anche un particolare molto curioso sulla decisione dell’ex Bayern Monaco.

Robben: convinto da The Last Dance

A raccontare come si è arrivati a convincere Robben a tornare a vestire i panni del calciatore è stato il direttore tecnico del club, Mark-Jan Fledderus: “Siamo andati a Monaco per chiedergli di venire a giocare con noi, giusto alcuni giorni dopo il suo ritiro l’anno scorso”, ha esordito il dirigente. “All’epoca, però, non è successo ma abbiamo mantenuto i contatti e abbiamo organizzato segretamente con sua moglie di viaggiare ancora una volta e di parlare di nuovo con lui il mese scorso. Il 21 maggio ho guidato fino a Monaco su invito di Bernadien (la moglie di Robben, ndr). Abbiamo colto di sorpresa Arjen. È stato un grande momento. Abbiamo ordinato del buon sushi dal suo ristorante preferito e abbiamo fatto una compilation dal documentario ‘The Last Dance’ e filmati di Robben. Abbiamo quindi concluso che il modo migliore per aiutare il nostro club era giocare a calcio con noi”.

Lo stesso Robben ha spiegato: “Sono qui per aiutare il club e lo faccio mostrando l’atteggiamento giusto. Non ho nulla da perdere e mi presento alla sfida con un atteggiamento positivo, cercando di trarne il meglio. Non ho fissato alcun obiettivo, potrebbe finire in un mese o potrebbe durare due anni”. “La decisione è divenuta più semplice grazie al supporto della mia famiglia. Ritirarmi è stata la decisione più dura della mia carriera, forse un po’ forzata con tutti. Abbiamo deciso di stare un altro anno a Monaco per goderci la città e abituarci all’idea di non giocare a calcio. Non ho guardato molto per almeno sei mesi e mi sono divertito a fare altro in questo periodo”.

