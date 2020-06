Robben si allena col Bayern Monaco ma niente ritorno: “Impossibile”

Nelle scorse ore si era parlato di un possibile colpo di scena che avrebbe riguardato il ritorno al calcio giocato di Arjen Robben. L’olandese era stato visto allenarsi nella struttura di Säbener Straße agli ordini del professor Holger Broich. Subito si era vociferato di un possibile ritorno di fiamma e, magari, di una comparsa proprio al Bayern Monaco.

Da quanto riporta Goal, l’esterno olandese avrebbe però spiegato che questa possibilità non c’è: “Se posso riprendere la mia carriera? Non si può mai sapere cosa accadrà”, ha risposto Robben. “Non voglio dire sì o no in questo momento ma devo deluderti… il mio ritorno al Bayern Monaco è impossibile”. Conoscendo l’atleta, però, non sono da escludere sorprese anche se pare davvero lontana la possibilità di vederlo in campo con quelli che si apprestano a diventare i campioni di Germania 2019-2020.