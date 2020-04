Robben torna al Bayern Monaco: si allena con gli ex compagni… da casa

Arjen Robben, storico campione del Bayern Monaco ritiratosi nel 2019, è tornato ad allenarsi con il club tedesco. Al momento, nessuna volontà di tornare a tutti gli effetti al calcio giocato – nonostante alcune interviste rilasciate di recente – ma solo il desiderio di poter vivere questo momento particolare dovuto all’emergenza coronavirus con gli ex compagni.

Come riporta Sport Bild, l’olandese ha chiesto, ed ottenuto, alla società bavarese di poter partecipare agli allenamenti di gruppo organizzati in video-conferenza nel corso di questa emergenza per il Covid-19. Un modo per tornare a vivere quelle sensazioni che lo hanno accompagno per anni nella sua splendida carriera.

NUOVA VITA PER ROBBEN