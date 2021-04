Robben torna in campo col Groningen dopo sei mesi e Muller lo “invita” a Parigi per la Champions…

Sorriso in casa Groningen dopo il ritorno in campo di Arjen Robben. L’olandese è sceso in campo nell’ultima gara dei suoi contro l’Heerenveen dopo ben sei mesi out per problemi fisici. Nonostante la sconfitta, l’esperto esterno mancino ha potuto “esultare” per aver rimesso piede sul terreno di gioco.

Sui social il suo post è stato subito preso d’assalto dagli appassionati che si sono complimentati con lui per la grande forza e lo spirito messo in mostra. Tra i vari commenti, però, ne spicca uno molto particolare che arriva “da un certo” Thomas Muller…

Robben torna in campo e Muller…

“Sono felice di essere tornato a giocare. Grazie a tutti per il supporto”, ha scritto Robben su Instagram dopo la gara. Nei commenti al post, come detto, ecco quello dell’ex compagno del Bayern Monaco che, in modo ironico, gli ha chiesto una mano…

“Arjen il ritorno in campo nel momento giusto”, ha commentato Muller. “Vieni a Parigi come Joker con noi”, ha scherzato il tedesco parlando della difficile gara che attende martedì sera i campioni in carica della Champions League contro il Psg. Da capire se nelle intenzioni dell’attaccante dei bavaresi ci fosse quella di volerlo come compagno di squadra o solo come “mascotte” portafortuna… Sicuramente una frase che avrà fatto sorridere Robben.

Come riporta RMC Sport, l’olandese ha anche rilasciato qualche parola riguardo al futuro: “Questa riabilitazione dopo l’ultimo infortunio forse è stata la più difficile, ma l’essere tornato in campo è una sorta di ricompensa. Se giocherò il prossimo anno? Non lo so, non credo che mia moglie ne sarebbe troppo contenta. In ogni caso bisogna prima vedere come andranno le prossime settimane”.