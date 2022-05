Roberto Carlos: “Carriera Marcelo migliore della mia. Ancelotti come Del Bosque”

Parla l'ex calciatore brasiliano

Lunga intervista a Marca da parte di Roberto Carlos in vista della finale di Champions League di questa sera tra Liverpool e Real Madrid. L'ex terzino mancino Blancos ha parlato delle sue sensazioni e della sua carriera con qualche riferimento al passato e non solo.

"Penso che la settima Champions League si stato il punto d'inizio per quello che è poi diventata la storia del Real Madrid in questa competizione. In qualche modo sono convinto che anche chi ha vinto le ultime quattro Coppe abbia visto tante volte i video di quel trionfo", ha esordito Roberto Carlos.