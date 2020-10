Robinho, troppa voglia di Santos: torna a casa con stipendio simbolico

Robinho è pronto a tornare al Santos. Anzi, lo ha già fatto. Si tratta, per lui, della quarta volta con la maglia brasilian. L’attaccante ex Milan era svincolato dopo l’esperienza vissuta in forza ai turchi del Basaksehir. Adesso a 36 anni, è pronto a chiudere il cerchio, e forse terminare dove tutto ebbe inizio. Per lui, anche un contratto davvero speciale che lo lega alla società quasi gratuitamente.

Robinho: 230 euro al mese

Come scrive Globoesporte, Robinho arriva al Santo firmando un contratto di cinque mesi a 1.500 reali brasiliani, circa 230 euro. Una cifra simbolica che potrebbe però aumentare con dei bonus importanti al raggiungemento di alcuni obiettivi come le presenze.

Insomma, l’attaccante era disposto proprio a tutto pur di riunirsi al Santos. Una nuova avventura ha inizio e sui social è grande festa da parte sua e di tutto l’ambiente…